Как аграрии готовятся к посевной?

Скудные запасы влаги в почве и небольшое количество снега на полях. Пока что погода была не на стороне североказахстанских аграриев. Да и осенью прошлого года в регионе было немного осадков. Потому зимой хлеборобы активно проводят снегозадержание на полях.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня снегозадержание проведено на площади 2 млн га. По заданию у нас стоит 3 млн га. Сегодня работа проводится.

При минимуме влаги поможет орошение. Но на севере страны оно не особо развито. Хотя в советские времена на территории СКО был крупнейший канал. Он брал исток у Сергеевского водохранилища. Его решили реконструировать. Планируют в этом году начать восстановительные работы. Длина советского канала была 261 км, она охватывала территорию Есильского, Аккайынского, района Шал акына и Магжана Жумабаева. Не обойтись в сложный год и без минеральных удобрений.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Порядка 200 тысяч тонн будет внесено. Техника готовится. 95% находятся в готовности. Выделено удешевлённое дизельное топливо в размере 73,6 тыс тонн. Определены операторы. Цена определяется. В прошлом году были засыпаны семена на 488,5 тысяч тонн. Сегодня проводится анализ. 133 тысячи прошли анализ.

Всего в этом году аграрии региона засеют 4,4 млн га. Это на уровне прошлого года. Среди них 3 млн га зерновых и зернобобовых культур,

1 млн — маслички. Увеличили площадь гречихи. Если в прошлом году её посадили на 9 тысячах га, то в текущем — на 13 тысячах. Увеличили и площадь картофеля. Засеют 34 тысячи га.

Айгерим Хамзина