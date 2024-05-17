Североказахстанские спасатели отработали республиканское командно-штабное учение «Өрт-2024»

С 15 по 16 мая в стране проходило республиканское командно-штабное учение «Өрт-2024». Штаб по координации и руководству учением расположился в Абайской области. В течение двух дней по всему Казахстану проводился комплекс профилактических мероприятий. В СКО учение проходило возле села Чистовского района М.Жумабаева. Отработаны практические действия по ликвидации природного пожара, оповещению и эвакуации населения, оказанию помощи пострадавшим, восстановлению линий связи и электропередач. В учениях задействовали силы службы пожаротушения областного ДЧС, лесное хозяйство «Булаевское», местные исполнительные органы, медицинскую и полицейскую службы, а также службы связи и энергоснабжения. В целом, это 111 человек личного состава и 27 единиц техники. За каждым подразделением закрепили определенные обязанности по устранению угрозы населению. Учение отрабатывали по условному сценарию.

АЙГУЛЬ МАГЗУМОВА, начальник штаба медицинской службы района М.Жумабаева:

— В рамках проведения учения произошло возгорание населенного пункта в селе Чистовском. Доставлены пострадавшие с ожогами и травмами, которым оказана экстренная медицинская помощь. Состояние стабилизировано. В дальнейшем они будут транспортированы в районную больницу для оказания специализированной помощи.

После практической отработки командно-штабное учение завершилось общим построением всех подразделений.

Валерия Филатова