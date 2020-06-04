Новости МТРК 4.06.2020
Граждане звонили в студию, присылали сообщения. Стороны обсудили актуальные вопросы, наболевшие проблемы и планы на будущее.
Новости МТРК 4.06.2020
Эти вопросы обсудили на заседании регионального совета нацпалаты предпринимателей. Участие в нем принял аким СКО К.Аксакалов.
Правоохранительные органы 4.06.2020
В получении взятки в полмиллиона подозревается один из специалистов региональной инспекции транспортного контроля.
COVID-19: Казахстан 4.06.2020
Это жители региона в возрасте от 24 до 30 лет. Они работают в России вахтовым методом.
Правоохранительные органы 4.06.2020
2 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что около 30 человек прибыли к входу ТОО «Обуховский ГОК».
Новости МТРК 4.06.2020
Он посетил ряд объектов, рассказал о новом проекте, участвовал в подписании трехстороннего соглашения.
Новости МТРК 4.06.2020
После посещения ситуационного центра рук.проектного офиса Т.Байгулов встретился с жильцами нескольких домов города. Говорили о капремонте.
Здравоохранение 4.06.2020
Встреча проходила под председательством руководителя республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Толегена Байгулова.
Общество 4.06.2020
В колонне было 30 автомобилей, в каждом — по два участника. Соблюдая все санитарные правила, они проехали 28 километров.
Новости МТРК 4.06.2020
В честь праздника североказахстанцы участвовали в акциях и флешмобах, в том числе и республиканских. Одна из них прошла под названием «Мой флаг».
Общество 4.06.2020
Правом получить деньги от фонда «Birgemiz» пользуются многодетные семьи, инвалиды, сироты и другие социально-уязвимые слои населения.
Новости МТРК 4.06.2020
Во всех поездах строго соблюдаются обязательные санитарные нормы. Каждые 4 часа проводники производят полную дезобработку вагонов.
Образование 3.06.2020
Финал школьной жизни в этом году проходит иначе. Вручение аттестатов провели и в школе Национального возрождения №17
Строительство, Дети/молодежь 3.06.2020
Работы идут в ускоренном темпе, чтобы быстрее распахнуть двери для малышей. Ведь это единственное дошкольное учреждение в Смирново.
ДЧС 3.06.2020
ДЧС: С пустующей времянки огонь постепенно перекинулся на соседний деревянный дом на два хозяина.
Новости МТРК 3.06.2020
Автовладельцы СКО уже начали обращаться в спецЦОН для оформления документов. 11 человек поставили свои машины на учёт.
Новости МТРК 3.06.2020
Ее цель повысить правовую грамотность не только подростков и их родителей, но и предпринимателей, готовых принять работников, не достигших 18.
Новости МТРК 3.06.2020
Азам предпринимательства в этом году намерены обучить больше 900 самозанятых и безработных североказахстанцев.
Сельское хозяйство 3.06.2020
На данный момент план за первое полугодие по всем видам обработок ветеринары выполнили на 95%.
Общество 3.06.2020
А.Банных: Детей всегда нужно благодарить, говорить, что они самые лучшие и никогда не нужно их ругать.