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Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 03.06.2020
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Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 02.06.20

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Кумар Аксакалов в прямом эфире отвечал на вопросы жителей области

Новости МТРК   4.06.2020

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Граждане звонили в студию, присылали сообщения. Стороны обсудили актуальные вопросы, наболевшие проблемы и планы на будущее.

Создание градостроительного совета, газификация в регионе

Новости МТРК   4.06.2020

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Эти вопросы обсудили на заседании регионального совета нацпалаты предпринимателей. Участие в нем принял аким СКО К.Аксакалов.

За беспрепятственный перевоз буровой установки — 500 тыс тенге

Правоохранительные органы   4.06.2020

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В получении взятки в полмиллиона подозревается один из специалистов региональной инспекции транспортного контроля.

СКО: Вновь зарегистрированы три случая COVID-19

COVID-19: Казахстан   4.06.2020

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Это жители региона в возрасте от 24 до 30 лет. Они работают в России вахтовым методом.

Массовая драка произошла в Тайыншинском районе

Правоохранительные органы   4.06.2020

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2 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что около 30 человек прибыли к входу ТОО «Обуховский ГОК».

Руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Т.Байгулов побывал в СК

Новости МТРК   4.06.2020

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Он посетил ряд объектов, рассказал о новом проекте, участвовал в подписании трехстороннего соглашения.

Модернизации ЖКХ уделяют особое внимание в Петропавловске

Новости МТРК   4.06.2020

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После посещения ситуационного центра рук.проектного офиса Т.Байгулов встретился с жильцами нескольких домов города. Говорили о капремонте.

Проблемы здравоохранения СК обсудили антикоррупционщики Петропавловска

Здравоохранение   4.06.2020

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Встреча проходила под председательством руководителя республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Толегена Байгулова.

В Петропавловске в честь Дня госсимволов прошел автопробег

Общество   4.06.2020

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В колонне было 30 автомобилей, в каждом — по два участника. Соблюдая все санитарные правила, они проехали 28 километров.

4 июня — День государственных символов Казахстана

Новости МТРК   4.06.2020

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В честь праздника североказахстанцы участвовали в акциях и флешмобах, в том числе и республиканских. Одна из них прошла под названием «Мой флаг».

Социальные выплаты продолжают получать североказахстанцы

Общество   4.06.2020

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Правом получить деньги от фонда «Birgemiz» пользуются многодетные семьи, инвалиды, сироты и другие социально-уязвимые слои населения.

С 1 июня в Казахстане возобновили внутреннее железнодорожное сообщение

Новости МТРК   4.06.2020

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Во всех поездах строго соблюдаются обязательные санитарные нормы. Каждые 4 часа проводники производят полную дезобработку вагонов.

Стены школ в этом году в Петропавловске покинут около 3300 выпускников

Образование   3.06.2020

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Финал школьной жизни в этом году проходит иначе. Вручение аттестатов провели и в школе Национального возрождения №17

В яслях-саду «Балапан» проводят капитальный ремонт

Строительство, Дети/молодежь   3.06.2020

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Работы идут в ускоренном темпе, чтобы быстрее распахнуть двери для малышей. Ведь это единственное дошкольное учреждение в Смирново.

В зоне сноса частных домов на ул. вторая Первомайская, 16 произошел пожар

ДЧС   3.06.2020

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ДЧС: С пустующей времянки огонь постепенно перекинулся на соседний деревянный дом на два хозяина.

С 1 июня казахстанцы, владеющие авто из Армении, могут зарегистрировать их по месту проживания

Новости МТРК   3.06.2020

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Автовладельцы СКО уже начали обращаться в спецЦОН для оформления документов. 11 человек поставили свои машины на учёт.

С 1 июня в СКО стартовала акция «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда»

Новости МТРК   3.06.2020

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Ее цель повысить правовую грамотность не только подростков и их родителей, но и предпринимателей, готовых принять работников, не достигших 18.

С 10 июня в СК начнутся курсы по проекту «Бизнес Бастау»

Новости МТРК   3.06.2020

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Азам предпринимательства в этом году намерены обучить больше 900 самозанятых и безработных североказахстанцев.

В регионе завершается весенняя вакцинация домашних животных

Сельское хозяйство   3.06.2020

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На данный момент план за первое полугодие по всем видам обработок ветеринары выполнили на 95%.

Родители 6-х детей рассказали, каких жизненных ценностей придерживаются

Общество   3.06.2020

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А.Банных: Детей всегда нужно благодарить, говорить, что они самые лучшие и никогда не нужно их ругать.

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