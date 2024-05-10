Глава региона ознакомился с работой лесных хозяйств в Аккайынском районе

По словам специалистов, в области пожароопасный сезон начался 15 апреля. Глава региона Гауез Нурмухамбетов в первую очередь проверил готовность техники для тушения пожаров в районе. Директорам Соколовского и Кызылжарского лесхоза вручили ключи от 2 новых пожарных машин.

— Құтты болсын. Бәрі жақсы болсын. Сәттілік сіздерге. Мы в этом году будем еще технику привозить? -Да. Еще 8 белорусов. Это очень хорошая техника.

Также приобретено более 60 новой спецодежды для пожарных. Экипировка весит около 2 кг. По мнению специалистов, эта одежда намного качественнее и удобнее старых.

— Те, которые летом были…брезентовый материал.

Глава региона принял участие в посадке деревьев. Всего здесь высажено около 13 тысяч саженцев сосны на площади 1,3 га. Далее Гауез Нурмухамбетов вручил благодарственные письма работникам лесного хозяйства, оказавшим помощь населению в чрезвычайных ситуациях.

До 2025 года в регионе планируется высадить 100 млн деревьев на 20 тыс. га. В 2021-2023 годы эта цифра составила 28,2 млн , в текущем году планируется на 6350 га площади лесофонда разместить 38,7 млн штук саженцев. В данный момент на 394 гектарах уже высажено 2,3 млн деревьев. В текущем году из местного бюджета на расширение лесохозяйств и приобретение необходимого оборудования выделено 2 млрд.239,9 млн тенге.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СКО:

— Также уже приобретено 12 единиц лесосадочных машин, 2 пожарные автомашины на общую сумму 152 млн тенге. Ожидаем еще приобретение 24 лесопосадочных машин, 8 тракторов на базе МТЗ. В настоящее время лесовладельцы области осуществляют выкуп посадочного материала на временных лесных питомниках и приступили уже к работам по посадке.

В области в настоящее время действуют 12 лесных хозяйств. По словам Бейбута Исманова, их готовность к пожароопасному сезону составила 7 баллов из 10.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, АКИМ АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА:

— Общее количество членов добровольного пожарного формирования составляет 131 человек. На их вооружении имеется 31 приспособленная для тушения пожаров техника. В основном это трактора с бочками, с насосами, а также 4 пожарных автомобиля. Пожарные формирования оснащены всем необходимым инвентарем.

О проводимой работе в регионе в пожароопасный период доложил заместитель начальника ДЧС СКО Дмитрий Растихин. С начала опасного периода в области произошло 14 пожаров от возгорания сухой травы и мусора. А в лесах и в степи пожаров не зарегистрировано.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЧС СКО:

— Слабо организована работа по очистке территорий областного центра….Проведена работа по очистке от сухостоя растительности, горючего мусора территорий прилегающих 147 населенных пунктов, или всего лишь 23% от требуемых 636 населенных пунктов.

На сегодня в области проведено около 210 рейдов с целью предупреждения возникновения пожаров. Глава региона поручил ответственным специалистам усилить данную работу.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/