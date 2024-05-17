Названы самые востребованные цифровые кадастровые услуги

Через информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» оказано более 2,5 млн услуг. Самые популярные — справки о наличии недвижимости. При помощи информационной системы сейчас оказывают 8 государственных услуг в сфере недвижимости и 4 — по линии земельного кадастра. Здесь можно получить дубликаты правоустанавливающих документов и техпаспорта, заказать и получить кадастровый паспорт, сделать оценку земельного участка. Важной особенностью стала оптимизация документов: технический паспорт на недвижимость и акт на земельный участок объединены в один документ. На сегодня через «Единый государственный кадастр недвижимости» в нашем регионе выдано более 7,5 тысяч кадастровых паспортов. Одна из самых востребованных земельных услуг онлайн — постановка в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

