Пьяный водитель уходил от полицейской погони и чуть не попал в канаву в Мамлютке

Уходил от погони и чуть не угодил в канаву. 62-летний житель Кызылжарского района, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», привлек внимание полицейских неуверенной манерой езды. Проигнорировав требование об остановке, мужчина попытался скрыться в направлении трассы республиканского значения «Челябинск — Новосибирск», чего стражи порядка ему сделать не позволили. Тогда нарушитель свернул в просёлок в сторону свалки, но дорогу ему пересекла канава. Машина горе-водителя не угодила в нее а лишь зависла, зацепившись за края. По словам полицейских, им пришлось потрудиться, чтобы вытащить водителя из салона автомобиля. Позже медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение, из-за которого мужчина не мог даже ровно стоять. По информации районного отдела полиции, в настоящее время водитель отбывает 20 суток административного ареста. Как выяснилось, ранее нарушитель уже лишался права управления автомобилем и с тех пор не восстановил водительское удостоверение. Стражи порядка напоминают, что каждая поездка в нетрезвом виде — риск для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. С 10 мая работа по снижению аварийности на дорогах усилена в рамках первого этапа операции «Правопорядок». За это время в области привлечено к административной ответственности 27 пьяных водителей.



Диана Салихова