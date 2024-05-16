Восстановительные работы активно проводят в подтопленных домах Кожевенного посёлка

Лилия Хайретдинова вместе с сыном проживает в этом доме с 2013 года. В течение трёх лет она проводила ремонт, строила планы. 13 апреля все старания буквально ушли под воду. В 5 часов утра в срочном порядке пришлось покинуть родное жильё.

ЛИЛИЯ ХАЙРЕТДИНОВА, жительница г. Петропавловска:

— Получается, в дом зашло около метра воды. Где-то 1-1,5 м. Сейчас дом на сушке. Приступили к работам ребята из Есильского района. Я очень благодарна. Демонтаж полов, стен они сделали. Прям молодцы. Быстро, оперативно. Оценщики зашли, оценили. Техники зашли тоже. Я согласна с ними.

По решению оценочной комиссии дом подходит к ремонту. По согласию горожанки приступили к демонтажу. Её адрес закреплен за мехбригадой Есильского района. В поселке Кожевенном на восстановительные работы от них задествовали 35 человек и 8 единиц спецтехники.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель акима Есильского района:

— На нашей территории 72 домостроения. Техобследование прошло во всех домах. 43 были признаны аварийными. Это порядка 59%. 18 домов в настоящее время пригодны к ремонту. 9 хозяев дали согласие. То есть, у нас проводится подворовой обход, где жильцы дают письменное согласие, чтобы наши бригады зашли в дома с ремонтом. Наши бригады зашли в 6 домов. Планируется сегодня зайти ещё в один. Остальные собственники изъявили желание проводить ремонт самостоятельно.

Оценку провели в 20 домах, говорит заместитель акима Есильского района, и эта работа продолжается. Проводят здесь также очистку улиц и придомовых территорий. Бригады вывезли порядка 190 тонн мусора. В целом, в поселке Кожевенном активно проводят восстановительные работы. Развернули здесь три оперативных штаба Есильского, Жамбылского и района Шал акына.

Диана Салихова