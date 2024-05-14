Председатель фонда «Қазақстан халқына» Б. Жамишев и представитель ТОО «Kazakhmys Holding» С. Шаяхметов прибыли в СКО

В подтопленных микрорайонах Петропавловска мехбригады уже приступили к работам по устранению последствий паводка. Бригады закреплены за каждым районом области. В микрорайоне Подгора Болат Жамишев и Сакен Шаяхметов посетили штаб района им.Г.Мусрепова.

ЕРЛАН АМАНЖОЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА РАЙОНА ИМ.Г.МУСРЕПОВА:

— 25% аварийных домов, остальные подлежат ремонту. Проходим, говорим с хозяевами, кто согласен на ремонт, там работают мехбригады. Привезли 5 бригад и технику для восстановления. Приступили к 5 домам, 2 полностью разобрали-сушим и в 3 идет демонтаж полов.

В микрорайоне Подгора и Кожевенном поселке районные мехбригады ремонтируют 18 домов. В последнем задействованы группы Есильского, Шал акына, Жамбылского районов. Здесь подтопило более 200 домов, половина из них уже просушены. Идёт ремонт домов и квартир в двухэтажках.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ШТАБУ В ПОСЕЛКЕ КОЖЕВЕННОМ:

— Собственники, которые не соглашаются на ремонт, им будет предоставлена компенсация по сметному расчету. В сметный расчет входит и просушка, и замена, и обработка.

В поселке «Солнечный-2» уже в начале июня завершат строительство 100 домов. Финансирование осуществляется за счёт фонда «Қазақстан халқына».

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СКО:

— 80 кв метров, помимо этого будут инженерные коммуникации. На сегодня на 100% уже подведена вода и проводится канализация.

Уже в первый летний месяц можно отмечать новоселье. Помощь в ликвидации водной стихии пришла со всего Казахстана.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА»:

— Проект очень хороший, качественный. Я думаю, жильцы все, которые получат эти дома будут довольны. Здесь усилен фундамент, хорошие материалы, утепление, 4 скатная крыша и теплые красивые дома будут построены.

Далее был переезд ко второму участку строительства. Всего в микрорайоне «Солнечный-2» построят 500 домов по трем утвержденным проектам. Из них 100 домов начали строить за счёт корпорации «Kazakhmys».

САКЕН ШАЯХМЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ESG ТОО «KAZAKHMYS HOLDING»:

— Как вы знаете, мы на ликвидацию последствий от паводка выделили порядка 40 млрд тенге в СКО. В рамках стратегического исполнения наших обязательств из 500 домов, которые строятся в Солнечном, 100 строит фонд «Казак халкына» напрямую. 100 домов будет финансироваться «Казахмыс». Для того, чтобы вам не создавать бюрократические тяжбы, мы приняли решение, что наше финансирование будет также через фонд «Казакстан халкына».

В областном акимате состоялось трёхстороннее подписание меморандума о взаимном сотрудничестве.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

