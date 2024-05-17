Дезинфекция после паводка в микрорайоне Подгора

В микрорайоне Подгора продолжают проводить тотальную дезинфекцию. Дома, школы, магазины: с распылителем ходят повсюду. С утра в пятницу охватили среднюю школу №14 им. Ю. Гагарина по улице Калюжной, пришкольный участок, а также дома на улицах Киевской, Павлова, Потанина и Береговой.

В этом доме Дамир Измайлов проживал вместе с родителями. Мусор убран, оценка технического состояния дома и ущерба выполнена, жилье восстановлению подлежит, следующий этап — дезинфекция. Дамир вызвал бригаду. После данных работ начнется ремонт.

ДАМИР ИЗМАЙЛОВ, житель микрорайона Подгора:

— Провели дезинфекцию, вызвали специалистов, чтобы обработать дом. Нужно для того, чтобы не было микробов, грибка. Это для бревна очень полезно.

Дезинфицируют и дом Дмитрия Бирюкова. Мужчина считает, обработка нужна, чтобы не допустить каких — либо инфекционных заболеваний.

ДМИТРИЙ БИРЮКОВ, житель микрорайона Подгора:

— Вот сейчас проводится дезинфекция, обработка. Начали собственными силами сушить дом. 5 лет прожил в этом доме.

На месте работают две бригады, а также 3 единицы спецтехники. Ежедневно обрабатывают 50-60 домов и объектов. К примеру, в четверг работы провели в 54 домах и на 7 объектах предпринимательства. После дезинфекции в помещение можно заходить через час. Проводят её с 10 утра до 21:00.

АЛМАТ СУЛЕЙМЕНОВ, руководитель ТОО «Строй монолит»:

— Дезинфекция ведется с целью предупреждения вспышек инфекционных заболеваний. Делаются специальные растворы нашим санитарным врачом, опрыскиваются методом распыления. Также работают горячие туманы. Начали 8 мая — это у нас микрорайон Кирпичный, 9 мая — Хромзавод. Потом приступили сюда. Объем раствора разный, зависит от площади.

Дезинфекция проводится бесплатно. Вызвать бригаду можно через руководителей штабов. Также можно ознакомиться с графиком работы на официальном интернет-ресурсе городского акимата.



Камилла Карим