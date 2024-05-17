Около 196 тысяч человек в РК получили помощь для трудоустройства

На начало мая активными мерами содействия занятости охвачено почти 196 тысяч казахстанцев. 154,2 тысячи человек были трудоустроены, из них 50,3 тысяч — на постоянную работу, сообщает министерство труда и социальной защиты населения РК. На субсидируемые рабочие места трудоустроено 103,9 тысяч человек, из них: на социальные рабочие места — 9,5 тысяч, на молодежную практику — 6,3 тысяч, на общественные работы — почти 73 тысячи, по проектам «Первое рабочее место» — 3,4 тысячи, «Контракт поколений» — 90 человек, «Серебряный возраст» — почти 2 тысячи человек. Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 24,4 тысяч безработных, из них почти 22 тысячи завершили обучение. Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено свыше 21 тысячи человек, из них завершили и получили сертификаты свыше 13 тысяч человек. В целях выбора сферы деятельности 73,4 тысяч человек прошли социальную профориентацию. Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году предусмотрена выдача 9 тысяч грантов для социально уязвимых категорий населения в размере почти 1,5 млн тенге и порядка 6 тысяч льготных микрокредитов для молодежи под 2,5% годовых, в размере до 5 млн тенге.

Дарья Пышмынцева