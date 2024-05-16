19 мая — Всемирный день памяти умерших от СПИД

Каждое третье воскресенье мая во всем мире отмечается День памяти умерших от СПИД. Врачи областного центра по профилактике и борьбы со СПИД, а также волонтеры провели акцию «Вместе остановим СПИД». Приняли участие в ней порядка 300 студентов со всех колледжей.

ВИКТОРИЯ АКИМОВА, студентка колледжа сферы обслуживания:

— У нас проводятся такие мероприятия для того, чтобы знать, как уберечься от этого, знать как лечиться, к кому обращаться и в каких больницах можно сделать тест на ВИЧ и СПИД.

В области на учёте состоят более 1400 человек с ВИЧ. Среди них более 60% мужчин и 38% женщин. За последние 2,5 года ВИЧ-инфекция среди детей не зарегистрирована.

РИНАТ УЛМЕСЕКОВ, директор областного центра по профилактике и борьбы со СПИД:

— Проводим большую разъяснительную работу среди пациентов для понимания важности приёма АРТ. Благодаря этому приверженность к лечению ежегодно растет. Способствует этому и появление АРВ препаратов нового поколения с минимальными побочными эффектами. Сегодня АРТ в области принимают 86% ВИЧ-инфицированных, состоящих на учёте. За аналогичный период 2023 года данный показатель по региону составлял 84,4%, то есть приверженность к лечению у пациентов улучшилась.

После профбеседы студенты развернули памятную красную ленту и запустили белых голубей.

Камилла Карим