Госзаказ увеличили в организациях технического и профессионального образования

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тысяч мест. Таким образом, число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тысяч человек, сообщает министерство просвещения РК. Государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%. Ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.

АСЕТ МУХАНБЕТОВ, директор департамента министерства просвещения РК:

— По поручению Главы государства государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям за счет республиканского бюджета увеличен на 60 тысяч мест. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям.



Дарья Пышмынцева