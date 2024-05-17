Грубые нарушения антитеррористической защищённости в ряде ТРЦ выявили полицейские

Торгово-развлекательные центры — излюбленные места для досуга североказахстанцев. Антитеррористическая защищённость таких комплексов — в поле зрения полиции. Так, по завершению очередного моратория на проверки субъектов предпринимательства стражи порядка выявили грубые нарушения в ряде ТРЦ: не везде работает громкое оповещение, не все руководители обеспечивают должное обучение персонала алгоритму первичного реагирования на террористические угрозы. На сегодня проверили 7 объектов, из них нарушения выявили в 6. Владельцы заведений оштрафованы, им вынесены предписания об устранении недостатков. При этом наряду с проверками, по словам полицейских, они оказывают руководителям объектов практическую помощь по совершенствованию антитеррористической защищенности и укреплению безопасности населения.



Диана Салихова