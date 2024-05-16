Областной отборочный тур чемпионата РК по спортивному программированию прошел в НИШ

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошел областной отборочный тур чемпиона Республики Казахстан по спортивному программированию. В этом году его организовали в восьми регионах страны. В нашей области он собрал порядка 20 юных талантливых ребят. Участники выполняли 7 заданий. Каждый стремился найти оптимальные решения и проявить свои способности в сфере информационных технологий. По итогам соревнований определили победителей и призеров чемпионата. За счёт спонсоров ребят наградили денежными сертификатами.

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ, учитель информатики НИШ г.Петропавловска, представитель федерации спортивного программирования РК:

— Мероприятие проводится впервые по Казахстану, именно региональный отборочный чемпионат. Первое и второе место которые заняли, федерация спортивного программирования предоставит им проекты по желанию. В сентябре в Астане планируются международная олимпиада по спортивному программированию, и от лица федерации этих ребят будут отправлять в Астану для участия в этом мероприятии.



Камилла Карим