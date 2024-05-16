Бесплатную юридическую помощь оказывают в общественных местах Петропавловска

В торгово-развлекательных центрах города населению оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках антикоррупционной мобильной группы. Цель проекта — оказание правовой помощи жителям и оперативное решение их вопросов.

ДАМИР ХАБИБУЛИН, руководитель управления превенции антикоррупционной службы СКО:

— Здесь наиболее актуальные вопросы насчёт возмещения ущерба от паводков и вообще вопросы, которые интересуют граждан. Что делать дальше? Как обратиться за помощью? Поэтому здесь присутствуют представители управления координации занятости и социальных программ. Еще один немаловажный вопрос — подключение водоснабжения. Сейчас у многих людей возникают вопросы, как поступить: подключаться напрямую к летнему водопроводу и какая вода будет поступать. Поэтому здесь представители компании «Кызылжар Су» дают свои комментарии.

Среди консультантов — представители государственных и правоохранительных органов, юристы. Привлечено около 10 человек.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель комиссии общественного совета по противодействию коррупции:

— Вопросы задают не только по коррупции. Мне сейчас задали, наверное, самый наболевший вопрос по поводу интернет-мошенников. На женщину получили кредит без её участия. Теперь ей звонят коллекторы. Требуют вернуть кредит. Я сказал, что согласно гражданскому кодексу, если договор не подписан самим человеком, то он недействителен. Поэтому ничего платить не надо.

Вера Никитина пришла с вопросом о компенсации. Жила она в микрорайоне Подгора. Из-за неправильного оформления документов во время постройки дома не может оформить заявки на единовременную выплату и возмещение ущерба. Юристы порекомендовали обращаться в суд.

ВЕРА НИКИТИНА, жительница Подгоры:

— Раньше, я помню, строишь дом, зовёшь техника. Он делает замеры и рисует техплан. Теперь, как оказалось, всё наоборот. Они сказали, что у меня нет техпаспорта на дом. У меня ушло всё под воду. Все видят, все знают. От обуви и до мебели. Всё, что у меня было за 62 года, я вложила в этот дом. Я приходила несколько раз. Говорю: «Помогите мне составить исковое заявление, чтобы не тратиться на адвокатов». Мне сказали: «Нет».

Во время каждой встречи консультанты вручают людям брошюры с информацией о том, куда обращаться в случае столкновения с фактами коррупции. Обращаются сюда и с другими вопросами. Например, Татьяна Руденко пришла, чтобы ей помогли сделать первичную декларацию.

ТАТЬЯНА РУДЕНКО, жительница г. Петропавловска:

— Всё полностью объяснили, подсказали. Оказывается, это всё очень быстро и просто через приложение. Помогли скачать приложение. Ответили на вопросы, которые там задавались. Что было непонятно, я переспрашивала, сразу помогали. Я очень довольна. Главное, быстро. Люди пугаются этого слова — «декларация». Оказывается, всё просто.

В течение года мобильная группа посетит каждый район области.

Валерия Сиваш