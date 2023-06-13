Как в СКО защищают леса от пожаров?

Пожар в Абайской области до сих пор не потушен. По информации комитета лесного хозяйства, его площадь составила более 60 тысяч га. Для сравнения — площадь Алматы составляет 68 тысяч га. Крупное возгорание повлекло за собой гибель 14 человек. Этот случай показал, какой разрушительной силой обладает огненная стихия. Теперь каждое лесничество страны, усвоив урок, должно укрепить материально-техническую базу. Сейчас лесники создают противопожарные минерализованные полосы. Трактором вспахивают землю для того, чтобы в случае ЧС они задерживали низовой пожар. Это один из спобов уберечь лесной массив от огня. Пожарно-тактические учения прошли в районах им.Г. Мусрепова и Кызылжарском РУСТЕМ ЖАНАХМЕТОВ, инженер охраны и защиты леса лесного хозяйства «Кызылжарское»:

— Также мы проводим установку аншлагов вдоль дорог. Там мы размещаем информацию о запрете, о соблюдении правил пожарной безопасности, чтобы люди не сорили. Также проводится разъяснительная работа, рейдовые мероприятия, особенно на территории городских лесов. В выходные и праздничные дни проводим агитационные мероприятия. Материально-техническая база лесничеств — важная часть для сохранения лесов. В Кызылжарском лесном хозяйстве на данный момент имеется 4 пожарные машины, 11 тракторов, патрульные машины. Но и этого не хватает. В основном, обходят лесные массивы рабочие пешком. РУСТЕМ ЖАНАХМЕТОВ, инженер охраны и защиты леса лесного хозяйства «Кызылжарское»:

— У нас штат лесной охраны — 75 человек. Также нанимаются пожарные бойцы, пожарные водители, трактористы в опасный период. Общая площадь лесхоза у нас 68 107 га. Туда входят 4 лесничества: Куйбышевское, Тепловское, Сосновское и Боголюбовское лесничества. Охрана леса — работа не из лёгких. Следить за лесным массивом, оберегать природу от пагубного влияния не только разрушительных стихий, но и от самого человека. Неделю назад на территории области зарегистрировали 2 лесных пожара общей площадью почти 5 га. Возгорания оперативно устранили благодаря опытным действиям лесников. С начала пожароопасного сезона зафиксировали 4 нарушения правил пожарной безопасности.



Диана Салихова