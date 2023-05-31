Пожарно-тактические учения прошли в районах им.Г. Мусрепова и Кызылжарском

Возле села Бесколь Кызылжарского района из-за брошенного окурка произошло возгорание сухой травы. Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на лесной массив. Именно по такому тактическому замыслу прошли пожарно-тактические учения на тему «Организация тушения степных и лесных пожаров». Поставленные задачи были выполнены. Спасатели настоятельно просят жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что огонь не прощает ошибок.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— На данные учения были привлечены силы и средства как Кызылжарского района ПЧ13, так и городских подразделений. Одновременно в рамках взаимодействия были привлечены силы и средства местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, государственное лесное учреждение.

Отрабатывают организацию тушения пожаров и в районе им.Г.Мусрепова. В с. Новоишимском провели построение сводного отряда экстренного реагирования. А в Рузаевке прошли пожарно-тактические учения. В районе имеется 3 пожарных подразделения, на вооружении у которых — 7 единиц пожарной техники. В отдаленных селах создано 6 пожарных постов и 52 добровольных противопожарных формирования. На территории лесного хозяйства «Ақан сері» имеется 2 пожарно-наблюдательных поста. Силами лесного учреждения проведена противопожарная опашка, созданы минполосы. Для оповещения населения в случае ЧС в районе есть 6 сирен. В текущем году планируется установить глубинную скважину для забора воды, открыть пожарный пост в с. Ломоносовке. С начала текущего пожароопасного периода на территории района зарегистрировали 36 экстренных выездов, из них 28 — по возгоранию сухой травы и мусора.

Анастасия Кузнецова