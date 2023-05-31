Велопробег прошёл в Петропавловске

В Петропавловске прошёл велопробег, посвящённый Дню государственных символов. Приняли в нём участие порядка 40 ребят. Такие мероприятия для велосепедистов уже традиция.

— Люблю велопробеги, просто проехать, почувствовать, что и как.

— Я велоспортом занимаюсь 6 лет. Очень нравится этот вид спорта. Сегодня у нас велопробег, посвященный Дню национальных символов. Надеюсь, приеду первым. Всем удачи.

Всего они проехали 10 км. Дистанция сложная, признаются ребята. Но, несмотря на это, одолели её достойно. Каждый из них равняется на нашего земляка Александра Винокурова. В СКО велосипедный спорт набирает большую популярность. Сегодня им занимаются около 200 человек. Ежегодно велосипедисты выезжают на различные соревнования, где занимают призовые места.

ОЛЕГ ЗЕМЛЯКОВ, тренер по велоспорту:

— Надо быть преданным своему делу, желание и стремление тоже надо иметь. Тут ребята не просто катаются, они пот свой проливают. Больше половины ребят сейчас находятся на выезде. Старшие ребята в Усть-Каменогорске выступали, заняли 1,2,3 места.

Такие велопробеги — это своего рода подготовка к соревнованиям, рассказывает тренер, которые пройдут совсем скоро.

Алишер Ашимов