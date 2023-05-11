Новые правила ввели для владельцев электросамокатов

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Электросамокат — оригинальный, быстрый и удобный способ передвижения. Прекрасно подходит не только для детей и подростков, но и взрослых. А самое главное, у водителя самоката нет никаких ограничений. Правда, это было раньше. Теперь же, всё совсем иначе. В Казахстане электросамокаты приравняли к транспортным средствам. Новый пакет поправок по регулированию их движения приняли депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

Сегодня электросамокаты очень востребованы у казахстанцев. Ими можно воспользоваться в любом месте и в любое время. Но, их движение по дорогам и тротуарам приносит неудобства как пешеходам, так и водителям транспортных средств. По словам народных избранников, от граждан часто поступают жалобы и просьбы о регулировании движения новых транспортных средств.

ЕКАТЕРИНА СМЫШЛЯЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Особенно это касается мегаполисов. В этих целях мы 2 года назад разработали законопроект. Но, технический регламент в отношении электросамокатов был принят только в июле прошлого года. Поэтому, согласно иницированному нами законопроекту, электросамокаты признаются транспортным средством. Скорость их движения не должна превышать 25-ти км/ч.

Без ограничений электросамокаты могут двигаться только по обочинам и велодорожкам, а по тротуарам — со скоростью пешеходного потока не более 6-ти км/ч. Кроме того …

ЕКАТЕРИНА СМЫШЛЯЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Допускается движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако, для этого водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории. Также на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, необходимо спешиваться на пешеходных переходах и перекрёстках.

Вопрос регулирования движения новых видов транспорта сегодня очень актуален. Изменения вступят в силу через 60 дней с момента подписания закона. Поэтому у казахстанцев есть время, чтобы осознать свои права и обязанности.

ИГОРЬ ЛЕПЕХА, заместитель министра внутренних дел РК:

— На сегодня у нас в стране более 7 млн граждан имеют водительское удостоверение, то есть, если он имеет право управлять любым транспортом, предполагается, что знает ПДД и он может, соблюдая определённые требования безопасности, выезжать сразу на проезжую часть. По остальным нет специальных требований подготовки.

Своё мнение по внедрению новых правил высказали жители Петропавловска.

— Надо соблюдать ТБ, знать правила на дороге. Чтобы не было последствий.

— Велосипеды, самокаты… постоянно детей сбивают. Я с ребёнком гуляю, постоянно её за руку надо держать. Потому что, они носятся.

— Поддерживаю. Потому что, действительно, травмоопасно.



Алишер Ашимов