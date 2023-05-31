В преддверии 1 июня областной театр кукол представил спектакль в районе М.Жумабаева

Юных жителей района М. Жумабаева порадовали актёры областного театра кукол. Накануне Международного дня защиты детей они посетили районный центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сцене представили спектакль «Серебряное копытце». Такие выезды в районы для театралов стали уже традицией.

АЛЕКСИНА ГОРБУНОВА, воспитанница центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации района, район М.Жумабаева:

— На протяжении уже нескольких лет наш центр посещает областной театр кукол. Они показывают нам различные постановки, сказки, которые всегда интересны детям, после которых у наших воспитанников остаются положительные эмоции, воспоминания. Они погружаются в мир сказок.

Диана Салихова