Воспитанникам детского сада «Алтын бесік» в Петропавловске рассказали о правилах дорожного движения

Яркий игровой урок прошёл в детском саде «Алтын бесік». О правилах дорожного движения ребятам рассказали сотрудники полиции и всем известный дядя Стёпа-милиционер в исполнении актёра областного театра кукол.

— Здравия желаю, товарищи ребята! Поздоровайтесь, ребята! — Здравствуйте! — Знаете, как меня зовут? — Да! — Как? — Дядя Стёпа! — Ох, молодцы!

В доступной форме он напомнил ребятам о сигналах светофора и жестах регулировщика. Чтобы информация запомнилась лучше, ребятам предложили побыть самим в роли регулировщиков. Затем, к общей радости воспитанников, им позволили посидеть в настоящей патрульной машине — собственноручно проверить работу громкоговорящего устройства и сигнала сирены.

ИЛЬЯ АЛЁШКИН, воспитанник детского сада «Алтын бесік»:

— К нам пришли полицейские и рассказали про правила дорожного движения. И пришёл дядя Стёпа, нам рассказал про…И я знаю, на какой цвет надо переходить. На зелёный надо идти, а на жёлтый приготовиться, а на красный стоять.

Занятие прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!». Его цель — повысить дисциплину участников движения перед началом летних каникул, когда дети и подростки будут проводить больше времени на улице. Ведётся широкая разъяснительная работа с водителями и пешеходами. За 10 дней ОПМ на дорогах области выявили 2813 различных нарушений ПДД.

Анастасия Кузнецова