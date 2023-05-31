Полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем в крупном размере

В Бесколе выявили продажу незаконного алкоголя. 52-летний житель Кокшетау из салона собственного автомобиля продавал 5-литровые бутыли с алкоголем. Спрятавшись в укромном месте, успешно осуществлял незаконную деятельность. Разрешительных документов на реализацию данной продукции он не имел. Стражи порядка изъяли из «автолавки» 189 бутылей, в которых находилось порядка 1000 литров спиртосодержащей жидкости. Мужчина понесёт наказание в рамках административной ответственности. Полицейские напоминают о риске покупки такой продукции, качество которой никем не проверялось.

