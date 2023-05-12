70 литров незаконного алкоголя изъяли полицейские

70 литров алкогольной продукции изъяли полицейские в новом магазине в одном из сёл Кызылжарского района. У владельца не оказалось разрешения на продажу горячительных напитков. Предпринимателю грозит штраф в размере 25 месячных расчётных показателей, это чуть больше 86 тысяч тенге. Ранее в другом сельском магазине, где торговали без лицензии, также было изъято 125 литров алкоголя. С начала года в области конфисковали из незаконного оборота почти 3000 литров спиртосодержащей продукции.



Камилла Карим