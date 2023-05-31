Петропавловцы меняли свои сигареты на фрукты в одном из городских ТРЦ

«Курить не модно, дыши свободно!». Такую необычную акцию организовали специалисты Центра психического здоровья, управления по противодействию наркопреступности департамента полиции и активисты городского молодежного ресурсного центра. Провели её в рамках месячника по профилактике наркомании, а также в честь Международного дня отказа от табака. Гости ТРЦ активно присоединялись к необычной акции. Любой желающий мог получить консультации от специалистов Центра психического здоровья, написать на листах, чем же может человек заменить курение. Кто-то активно опустошал свои пачки сигарет ради обмена на фрукты, а кого-то привлекла вот такая «ресурсная корзина» с индивидуальным посланием. Немало участников заинтересовали метафорические карты. Понять значение помогали профессиональные психологи.

НИКИТА ЗАРЕЦКИЙ, житель г.Петропавловска:

— Подтвердил то, что у меня в голове как-то абстрактно витало. Эти абстрактные мысли обрели форму и увидел их в форме текста.

РАВИЛЬ ГАРИФЗЯНОВ, психиатр-нарколог Центра психического здоровья:

— В прошлом году такая акция уже проводилась. Мы меняли сигареты на конфеты, в этом году решили на более здоровый вариант — на фрукты. Люди отреагировали положительно. Мы не ожидали, что будет такой спрос на консультации, на то, чтобы поменять сигареты.



Анастасия Кузнецова