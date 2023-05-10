7 семей, чьи дома сгорели 7 мая, разместили по съемным квартирам

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Мы находимся в микрорайоне «Береке». 7 мая здесь произошло возгорание камыша. Огонь перекинулся на ближайшие дома. 9 из них сгорели полностью, еще два пострадали частично. К счастью, обошлось без жертв.

Причину крупного пожара предстоит установить. Галина Отрадных пришла к своему сгоревшему дому в поисках уцелевших вещей. В день пожара в нем находилось пять человек, включая женщину. Горожанка объяснила, что огонь подобрался к дому настолько быстро, что она вместе с родными не успела среагировать и взять ценные вещи и документы. Галина Михайловна вместе с близкими выбежала на улицу в домашней одежде. Вместе с другими погорельцами они отправились в эвакуационный пункт.

ГАЛИНА ОТРАДНЫХ, жительница г.Петропавловска:

— В школе нас приютили, кормили, там ночевали. Спасибо большое школе, всем, кто не отвернулся от нас и нам помог. 1:22 Потом разместили нас по квартирам. Нас устраивает квартира, чистенькая, аккуратная, частично мебель есть, есть на чем спать, где приготовить покушать.

Галина Отрадных вместе с родными временно будет жить в трехкомнатной квартире. Такое жилье оплачивается за счет спонсорских средств, рассказала пресс-секретарь акима Петропавловска.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— 8 мая комиссия по ЧС начала решать вопрос о предоставлении временного жилья. На данный момент 7 семей заселены во временное жилье, они обеспечены всем необходимым. У них есть продукты питания, лекарства, средства личной гигиены. Сейчас 4 семьи не соглашаются на те варианты, которые мы предлагаем, поэтому продолжается работа по поиску квартир. Мы рассматриваем варианты, которые будут находиться вблизи школ, куда ходят дети пострадавших. Также рассматриваем состав семьи.

В горакимате объяснили, 8 мая на сайте открытых НПА был размещен проект постановления об объявлении режима ЧС. Он необходим для возмещения ущерба 11 пострадавшим семьям в рамках закона.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— После объявления режима ЧС будут наняты независимые оценщики. Они будут оценивать весь материальный ущерб. 7:35 После оценки экспертами материального ущерба будет возмещена компенсация. 6:31 После объявления режима ЧС собственникам домов будет выплачено 100 МРП материальной помощи.

В денежном эквиваленте это 345 тысяч тенге. Сейчас члены пострадавших семей восстанавливают документы, чтобы получить положенную им помощь от государства. Поддерживают погорельцев и неравнодушные горожане. 8 мая в городском Доме культуры начал работать пункт для сбора гуманитарной помощи. Петропавловцы приносят сюда одежду, продукты питания, средства гигиены.

АЙСЛУ БЕКИМОВА, волонтёр движения «Помощь рядом»:

— Кто-то приносит совсем новое в упаковках, кто-то приносит б/у. Есть одежда, обувь, постельное. Все раскладываем по возрастам, мужскую и женскую, детскую одежду. На данный момент к нам пришли 4 семьи, наверное, потому что после пожара люди еще не оправились. Люди, которые сейчас приходят, мы их опрашиваем, выявляем потребности. Средств гигиены маловато и продуктов.

Пункт сбора гуманитарной помощи в городском Доме культуры работает с 9.00 утра до 20.00 вечера.

Дарья Пышмынцева

