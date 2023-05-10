Пять возгораний произошло 7 мая в Петропавловске

Более 100 спасателей тушили пожар в микрорайоне «Береке». ЧС-ники задействовали 22 единицы спецтехники. Напомню, 7 мая там загорелся камыш. Огонь уничтожил жилые дома, гараж и автомобиль. Масштабный пожар мог повлечь большие потери, но, спасатели сработали оперативно. Дополнительно привлекли силы с 3-х районов области. По словам спасателей, ситуация была на контроле профильного министерства. Всего в этот день в Петропавловске произошло 5 возгораний.

НИКОЛАЙ БЕЛОУСОВ, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Одновременно поступало очень много звонков. Первое сообщение было о том, что горит камыш в районе Сенной базы. Был развёрнут командно-штабной автомобмиль, была налажена связь с МЧС. Оттуда поступал запрос о дополнительной помощи от других областей. К этому моменту пожар мы локализовали сами. Также, происходило горение камыша в районе Теплого канала с распространением огня в село Белое и был пожар в Рабочем посёлке.

Алишер Ашимов