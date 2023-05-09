Ветерана войны Кожатая Некибаева с Днём Победы поздравил глава региона

Кожатаю Некибаеву было всего 17 лет, когда его призвали в армию, а уже через год, после обучения военному делу он отправился на фронт. Освобождал Украину, Румынию, Австрию, Чехословакию. Победу встретил в Вене. Поздравил героя-фронтовика накануне праздника глава региона Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Поздравляю Вас с Днем Великой Победы. В трудное время Вы своей храбростью и силой выиграли ту войну. Мы сегодня склоняем головы перед вами, этот день очень дорог.

Ветеран отметил в этом году 98 -летие. А отголоски той войны до сих пор в его памяти .

КОЖАТАЙ НЕКИБАЕВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

— С Гитлером у нас был пакт о ненападении, но он был разорван, началась война, фашисты напали на нас, дошли до Москвы, Сталин сказал тогда, в 1942 году ни шагу назад, позади Москва, отступать некуда, защищали Родину до последней капли крови.

Ветеран поблагодарил главу региона за поздравление и пожелал мирного неба над головой.