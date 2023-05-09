Память участников Великой Отечественной войны почтили в Петропавловске

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 16-метровый обелиск Славы установили в 1975 году в канун 30-летия Великой Победы. Он возвышается над городским парком. На его вершине Орден Победы, у его подножия земля с боевых мест, привезё нная ветеранами 314-й стрелковой дивизии.

Ранним утром 8 мая к обелиску пришли родные солдат Победы. В их руках красные гвоздики. Яркие цветы символизируют мужество и героизм храбрых бойцов, которые отважно сражались на фронтах Второй мировой войны. В честь 78й годовщины Великой Победы аким области Айдарбек Сапаров принял участие в возложении цветов и венков к обелиску Славы.

Вслед за акимом области цветы к обелиску возложили североказахстанцы. Дед Раушан Рамазановой — Магауия Нуртазин прошел всю войну. Горожанка хорошо знает историю его боевого пути.

РАУШАН РАМАЗАНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Дошел до территории Польши, там застал Великую Победу. По заслугам был награжден высокими орденами. По прибытию на родину он работал в Мамлютском районе в селе Бостандык. Был в школе учителем. Он рассказывал историю, что во время войны они ползли по полю, нельзя было подниматься на корточки. Они стерли себе рукава и колени.

17-летний житель Петропавловска Владимир Пьянков пришел сюда, чтобы почтить память своего продяди Ильи Русских.

ВЛАДИМИР ПЬЯНКОВ, житель г.Петропавловска:

— Он родился в селе Архангельском нашей области. В 16 лет в 1941 году ушел на войну с местным 538-м батальоном. Он отправился в Омск, затем на фронт. Он побывал во всех частях Европы, начиная с Украины, заканчивая Чехией. Он побывал в Венгрии, где участвовал в освобождении Будапешта, Праги. Вернулся домой с наградами.

Ордена и медали. Такие награды за проявленную отвагу получили свыше 12 тысяч солдат и офицеров 314-стрелковой дивизии. Трое из них стали Героями Советского Союза. Дань уважения смелым и сильным воинам отдали аким области Айдарбек Сапаров, а также жители региона. Андрей Бугаев узнал о том, что его дед сражался в рядах 314-й стрелковой дивизии, 9 лет назад. С тех пор североказахстанец по крупицам собирает информацию о выдающемся предке.

АНДРЕЙ БУГАЕВ, житель г.Петропавловска:

-Мы побывали у него на братской могиле, нашли, где он похоронен. 900 с лишним человек лежит, в Ленинградской области много братских могил. Я нашел его брата, т.е. моего двоюродного деда, который в Латвии похоронен.

Отец Нины Полещук тоже воевал в рядах 314-й стрелковой дивизии. Он отправился на фронт 16 июля 1941 года.

НИНА ПОЛЕЩУК, жительница г.Петропавловска:

-Они были в обороне Ленинграда, потом он шел дорогами освобождения Прибалтики, Польши, Румынии. Когда закончилась война, погиб в 200 км от Берлина. Папа для меня всегда был образцом героизма, мужества, настоящего советского патриота. Он меня учил любить родину.

Сегодня в нашей области уже не осталось в живых ни одного солдата 314-й стрелковой дивизии. Но подвиг их не забыт.

Дарья Пышмынцева