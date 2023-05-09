78-я годовщина Великой Отечественной войны: в парке Победы североказахстанцы почтили память солдат ВОВ

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— День Победы — праздник, знаменующий конец Великой Отечественной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан. Этот праздник со слезами на глазах отмечают 78-й год. Сменяются поколения, лица, идет история, но одно остается неизменным. К памятникам погибшим солдатам люди все так же несут красные гвоздики.

Сегодня вместе с десятками петропавловцев к стеле Победы возлагает цветы и аким области Айдарбек Сапаров. 9 мая — праздник всех поколений. Североказахстанцы пришли в парк Победы семьями, держа в руках портреты своих предков, которые отстаивали свободу и сражались за мирное небо в далеких 1941-1945 годах.

— Два моих деда погибли в ВОВ. По маме — Калинин Николай Васильевич погиб в 1944 году в Псковской области и Сафонов Алексей Егорович — отец моего деда, он пропал без вести в феврале 1942 года. Всем мира, счастья, здоровья и пусть помнят подвиги своих дедов. Дедушка ушел на войну с первых дней. Прошел всю войну до Берлина, а потом в Манчжурии воевал и там пропал без вести. Мирного неба всем, это самое главное, всем здоровья, благополучия.

— У меня прадедушка воевал, их прапрадедушка. Помним, радуемся, что живем, что светлое небо, мирное над головой. В День Победы сегодня я желаю мира, добра, счастья, здоровья.

День Победы порохом пропах. В лицах людей сегодня читается скорбь и благодарность солдатам Великой Отечественной войны. Здесь тихо стоят поколения с цветами в руках и задумчивым взглядом. Минута молчания.

Самое главное — чтобы не было войны, желают в этот день североказахстанцы. Предки сражались за мир, за свободу, поэтому мы должны помнить и гордиться их подвигами и жить достойно.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, председатель городского Совета ветеранов:

— 78-ю годовщину Петропавловск встречает очень тепло. Сотни людей пришли отдать дань уважения ветеранам, и мы низко кланяемся за наше чистое небо, за наш мир и дай бог, чтобы наш новый Казахстан процветал.

Продолжился праздник концертом. Парк Победы заполнили песни военных лет в исполнении творческих коллективов города.

Анастасия Кузнецова