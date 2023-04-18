Арестованы трое участников собрания «Народного совета Петропавловска»

Трёх участников собрания «Народного совета» задержали в Петропавловске. Напомню, 19 марта текущего года в областном центре прошло собрание участников группы. На нём члены «Народного совета» позиционировали себя наследниками СССР и отрицали существование государства Казахстан.

МАКСИМ ДОРОВИК, старший прокурор управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— В ходе собрания заявили о создании независимого от РК народного совета г.Петропавловска и приняли декларацию народного совета, в которой не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицая её независимость, посягая на его Конституционный строй и территориальную безопасность.

Сегодня, спустя почти месяц после собрания, трёх активистов этой группы задержали и поместили в изолятор временного содержания. Обвинение строится по 2 уголовным статьям. Пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности РК с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, а также пропаганда подрыва безопасности государства.

МАКСИМ ДОРОВИК, старший прокурор управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет и не имеет альтернативного наказания. В настоящее время следственные действия продолжаются в отношении остальных участников собрания, будет дана правовая оценка.

Всего в собрании участвовало 19 человек, большинство — жители областного центра.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Известно, что так называемый «Народный совет» собирался в здании колледжа СКУ. В прокуратуре нам сообщили, что участники собрания нашли объявление о сдаче помещения в аренду на сайте «ОLX». Позвонили, оплатили, арендовали. И здесь возникает логичный вопрос, получается за N-ую сумму любой желающий может в этом учебном заведении провести любое собрание, возможно, даже сепаратистское. На этот вопрос в прокуратуре нам не ответили, ссылаясь на то, что идёт расследование.

Айгерим Хамзина