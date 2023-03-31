Члены АНК СКО высказались о ролике сепаратистов

О ролике сепаратистов высказались члены областной ассамблеи народа Казахстана. Они призвали жителей региона не поддаваться на призывы людей из видео, которое облетело социальные сети. Представители АНК считают, что в произошедшем должны разобраться сотрудники правоохранительных органов.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, общественный заместитель председателя АНК СКО:

— Как они собрались, в каком месте, непонятно. Это место неизвестное в нашей области, какой-то зал, кабинет. Он может находиться в любой точке страны, а может за ее пределами даже. Т.е. понятно, что правоохранительные органы примут меры, изучат, узнают людей.

АЛЛА КУВШИНОВА, председатель клуба благотворителей АНК СКО:

— АНК выражает глубокий протест тому, что мы сегодня увидели в социальных сетях. Мы не пойдем никаким курсом, у нас свой есть выбранный курс. Мы живем по сценарию, который развивает наш суверенный Казахстан. По сценарию добра, мира и согласия. Любая дестабилизация, провокация пресекается на корню и очень правильно, что правоохранительные органы незамедлительно приняли меры.

Дарья Пышмынцева