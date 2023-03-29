Президент выступил на первой сессии обновленного парламента

Депутатами стали именно те претенденты, которые были по-настоящему близки к людям. Такое мнение о прошедших выборах депутатов выразил Президент страны во время заседания первой сессии Парламента VIII созыва. А впереди у казахстанцев ещё одни выборы. На этот раз граждане будут избирать акимов 45 районов и городов областного значения. После этого страна перейдёт к выборам районных акимов по всей республике. Были на заседании озвучены и поручения депутатам. Одно из них касалось расходования средств. Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом, здесь особенно важен парламентский контроль, отметил Президент. Должен он и сыграть свою роль в поддержке бизнесменов.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Об этом много говорилось, однако, значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике. Нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны.

В прошлом году Казахстан столкнулся с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. Цены на газ в Казахстане ниже, чем в соседних государствах. Нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов, сказал Касым-Жомарт Токаев.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость. Надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа в производстве и в быту должно уйти в прошлое.

Ещё одно поручение Президента касалось приграничных районов, что актуально для СКО. Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для желающих поселиться в приграничных районах. В Казахстане 65 таких районов. Социально-экономическое положение многих из них находится на низком уровне.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Иногда это связано с экономическими факторами, а порой — с неэффективным административно-территориальным делением. Учитывая стратегическую важность данных районов, в рамках разрабатываемой по моему поручению Концепции развития сельских территорий следует предусмотреть конкретные меры по развитию приграничных территорий. Главная цель — снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов.

Также для развития сёл запустят проект «Ауыл аманаты». Жители деревень смогут объединиться в кооператив и получить льготные займы, а также субсидии на покупку оборудования и сельхозтехники. Для этого выделят около триллиона тенге. Эта отличная инициатива, отметил депутат Мажилиса от СКО Еркебулан Мамбетов. По его мнению, это хорошая возможность повысить свои доходы и улучшить жизнь на селе. Зачастую в деревнях для развития своего бизнеса не хватает залога и средств.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— В своей предвыборной программе Президент отмечал, что будет выделяться не менее 1,5 тысяч кредитов для коопераций, мелких ферм на селе под 2,5% на 5-7 лет. Основной упор на кооперацию мелких товарных ферм.

Также необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Ее нынешнее состояние вызывает немало нареканий. Президент отметил, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в селах планируется построить более 600 объектов. Затронули на заседании и вопрос социальной защиты людей с особыми потребностями. К этой категории относится более 700 тысяч казахстанцев, которые очень остро ощущают рост цен на продукты и лекарства. Глава государства поручил Правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5%.

Айгерим Хамзина