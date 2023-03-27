40 мест в Мажилисе Парламента РК займет партия «AMANAT»

19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, в Центральной избирательной комиссии объявили как распределились голоса избирателей.

Нурлан Абдиров, председатель ЦИК РК:

— По итогам голосования по партийным спискам на распределение депутатских мандатов допущено 6 политических партий: партия «AMANAT», Народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Respublica», Народная партия Казахстана, Демократическая партия «Ақ жол», Общенациональная социал-демократическая партия. Партия зеленых «Байтақ», не набравшая 5% голосов, не проходит.

Депутатские мандаты распределились между политическими партиями следующим образом:

Партия «AMANAT» – 40;

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 8;

Партия «Respublica» – 6;

Народная партия Казахстана – 5;

Демократическая партия «Ақ жол» – 6;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4.