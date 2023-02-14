О ценах на продукты и повышении доходов населения говорили в акимате СКО

О том, как в регионе пытаются сдержать цены на социально значимые товары, обсудили в областном акимате. Овощи, например, закупают в сезон урожая по низким ценам и хранят на складах и овощехранилищах. Чтобы зимой и весной североказахстанцы покупали картофель, морковь и лук по адекватной цене. ДАРХАН АМРИН, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— С 2019-го местному мукомольному предприятию ТОО «DEZ» предоставляется льготный заем на закуп зерна для производства муки. Она представлена на полках по 253 тенге за 2 кг. А также распределяется между 6 городскими пекарнями для производства социального хлеба. Стоимость булки хлеба в этих пекарнях в среднем 100 тенге. Удешевленные крупы, подсолнечное масло, сахар и яйца. Цены на продукцию из стабфонда действительно ниже. Вот только поймать тот самый товар удается не всем. На прилавках его крайне мало. АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В целом работа проводится. Но, на этом не стоит останавливаться. Если сравнить с 2019 годом, всего было 300 млн тг на оборотную схему, сейчас 3,6 млрд. Эффекта нет. Охват всего 23 точки по городу. Районы почти не охватываем. Вы говорите, достаточно продукции. Районы не забирают. Почему тогда только 3 раза в неделю завозим и почему через 2 часа заканчивается? Население не видит результат работы, отмечает аким области. А некоторые повышения цен вообще не имеют под собой веских причин. Рожки выросли в цене на 30 тенге за неделю, сообщает глава региона. Хотя мука и зерно, напротив, подешевели. Аким области поручил разобраться с этим вопросом. Есть они и по гречке. Её производит местный крупяной завод, но на прилавках крупа по высокой цене — 450-470 тенге. Проблема в упаковке. На это предприятие несет большие затраты, хотя есть своя линия фасовки, которая почему-то не работает несколько лет. Здесь тоже нужно навести порядок, поручил аким области. СК сеет 9 тысяч га гречихи. Этого мало, отметил Айдарбек Сапаров.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области: — Надо в 3 три раза увеличить. Чтобы у нас конкуренция была, надо несколько крупорушек ставить. Надо довести этот вопрос до конца. Как минимум 4 поставить. Увеличить гречку и посевные культуры. Обсудили в областном акимате и повышение доходов населения. В СК почти 6% имеют доход ниже прожиточного минимума. Уровень безработицы на селе всё ещё высок. Особенно в районе М.Жумабаева, Есильском, Аккайынском и имени Г.Мусрепова. В этом году планируют трудоустроить 24 тысячи человек, создадут 10 тысяч новых рабочих мест.

Аким области, проехав по заводам, давал поручение по снижению дефицита рабочих на предприятиях. Сейчас не хватает и сварщиков, и токарей. Глава региона поручил организовать краткосрочные курсы для рабочих специальностей и закрыть данный вопрос первом полугодии.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас в строительстве не хватает каменщиков. Каменщиков можно за 2 месяца обучить. 18 тысяч тенге положить 1 кв.м кирпича. Он может 5 кв положить и 90 тысяч заработать. А у нас не хватает людей. Поэтому надо вместе проводить работу.



Нужно проводить информационную работу, чтобы североказахстанцы знали, какие специалисты сейчас нужны и где высокая оплата труда. К тому же в центре занятости есть программы по бесплатному обучению востребованному ремеслу. Также аким области дал ряд поручений в связи с ЧС в средней школе №4. АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Акимам районов провести совещание с директорами школ. Все вопросы жестко держите на контроле. Обеспечить охрану как положено. Если надо провести конкурсы, проведите оперативно.

Айгерим Хамзина