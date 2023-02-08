Премьер-министр РК о ценах на социально значимые продовольственные товары

Новые подходы к стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары рассмотрели за заседании Правительства. По словам министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в столице, Шымкенте, Актюбинской, Улытауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. В последней — 1,8%. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%. Удержать уровень инфляции в коридоре не выше 9,5% — одна из основных задач на этот год, отметил Алихан Смаилов. Больше всего цены на продукты питания выросли в Мангистауской, Улытауской областях и Астане. К примеру, лук подорожал на 22,5%, рис — на 5,2%, капуста — на 4,1%, молоко и морковь — на 3,1%, картофель — на 3%, рожки — на 2,6%.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили, но почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт. Регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам, но работа не проводится.

Алишер Ашимов

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