Будущие актёры из Алматы приехали на практику в Петропавловск

20 студентов четвёртого курса Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова приехали в областной центр на 4 месяца. Здесь на базе казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова пройдет их заключительная производственная практика. Нурбол Мынжасаров в Петропавловск приехал в первый раз. Он с нетерпением ждет начала творческих занятий. Будущий актер очень любит профессию, которую он выбрал.

НУРБОЛ МЫНЖАСАРОВ, студент Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, г.Алматы:

— В семье нет артистов у меня. Я просто в детстве играл в КВН и отсюда пошло желание к актерству. Так получилось. Цель есть и расти есть куда.

Творчески развиваться студенты будут во время подготовки дипломных спектаклей. Их ждут ежедневные репетиции перед тем, как они представят на суд зрителей две постановки.

БАЯН КАЖНАБИЕВА, преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, г.Алматы:

— Что могут сказать про наших студентов. Они очень талантливые и трудолюбивые. Вместе с тем, я думаю, что здесь им будет непросто. В Петропавловске очень сильный казахский театр, работают настоящие профессионалы своего дела. Здорово, что у ребят будет возможность учиться у них, перенимать опыт. Дипломных постановок будет две: «Карагоз» и «Ромео и Джульетта». Ректор нашей академии приедет в Петропавловск, чтобы посмотреть на конечную работу студентов.

Дипломные работы студенты Казахской национальной академии искусств покажут сначала в Петропавловске, а потом и в Алматы.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова действует система дуального обучения. В профессии актера, как и в любой другой, важно много практиковаться. Практика, которая у ребят проходит сейчас, очень важная. Коллектив театра будет помогать им еще ярче раскрыть свой талант.

По словам Даурена Тойбазарова, казахский музыкально-драматического театр имени Сабита Муканова нуждается в новых актёрах. После выпуска студенты из южной столицы смогут здесь трудоустроиться.

Дарья Пышмынцева

