В Петропавловске открылся новый казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова

В Петропавловске распахнул свои двери новый казахский музыкально-драматический театр им. Сабита Муканова. Открытие культурного объекта, который отвечает всем современным стандартам, североказахстанцы ждали давно.

БЛИЦ

— Мы очень рады открытию театра. Здесь очень красиво. Будем приходить и наслаждаться спектаклями. Хочется видеть в нашей области побольше таких культурных объектов.

— Открытие театра для нашего города — большой плюс. Он построен по современным рамкам, это классно. Надеемся, что будет много спектаклей, и он будет работать всегда для всех. Не уступает театру «Астана Опера».

— «Очень шикарный театр. Дизайн, гримёрки, сцена — всё выполнено со вкусом. Очень красиво. Я в восторге».

Театр рассчитан на 500 посадочных мест. За плечами строителей большая работа. Использовали керамогранит, декоративные вставки, полотна с национальными сюжетами и многое другое.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— В новом театре есть большой репетиционный зал, гримёрные комнаты и другие административно-технические помещения. «Изюминка» храма Мельпомены — мраморная лестница и современная акустическая система. Благодаря ей зрители первых и последних рядов будут хорошо слышать то, что происходит на сцене.

На открытие театра приехали министр культуры и спорта Даурен Абаев, глава региона Кумар Аксакалов, народные артисты страны. Гостей встречают концертной программой.

Торжественная часть продолжилась уже в зале. Министр культуры и спорта поздравил североказахстанцев с историческим событием и пожелал творческому коллективу дальнейшего процветания.