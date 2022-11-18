В Петропавловске открылся новый казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова

В Петропавловске распахнул свои двери новый казахский музыкально-драматический театр им. Сабита Муканова. Открытие культурного объекта, который отвечает всем современным стандартам, североказахстанцы ждали давно.
БЛИЦ
— Мы очень рады открытию театра. Здесь очень красиво. Будем приходить и наслаждаться спектаклями. Хочется видеть в нашей области побольше таких культурных объектов.
— Открытие театра для нашего города — большой плюс. Он построен по современным рамкам, это классно. Надеемся, что будет много спектаклей, и он будет работать всегда для всех. Не уступает театру «Астана Опера».
— «Очень шикарный театр. Дизайн, гримёрки, сцена — всё выполнено со вкусом. Очень красиво. Я в восторге».
Театр рассчитан на 500 посадочных мест. За плечами строителей большая работа. Использовали керамогранит, декоративные вставки, полотна с национальными сюжетами и многое другое.
АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент
— В новом театре есть большой репетиционный зал, гримёрные комнаты и другие административно-технические помещения. «Изюминка» храма Мельпомены — мраморная лестница и современная акустическая система. Благодаря ей зрители первых и последних рядов будут хорошо слышать то, что происходит на сцене.
На открытие театра приехали министр культуры и спорта Даурен Абаев, глава региона Кумар Аксакалов, народные артисты страны. Гостей встречают концертной программой.
Торжественная часть продолжилась уже в зале. Министр культуры и спорта поздравил североказахстанцев с историческим событием и пожелал творческому коллективу дальнейшего процветания.
ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК
— «Сегодня мы с Вами являемся свидетелями исторического момента. Казахский театр открыл свои двери для посетителей. Была проделана большая работа. Мы рады, что в регионе уделяют большое внимание культуре. Искусство процветает, растут актёры, которые прославляют свою малую родину не только в стране, но и за её пределами».
В числе гостей Самал Еслямова. Свой творческий путь актриса начинала в стенах казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова.
САМАЛ ЕСЛЯМОВА, заслуженный деятель РК:
— Я очень рада, что в СКО открылся новый театр. Своим коллегам по цеху я желаю только добра и успехов. Пусть на этой сцене ставят хорошие спектакли, а зрители их оценивают по достоинству. С праздником!
Поздравил театральный коллектив с открытием культурного объекта глава региона Кумар Аксакалов.
КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области
— «Для нас это не просто театр, а духовный очаг культуры. Сегодня культура — неотъемлемая часть общества, и мы стараемся делать всё, чтобы поднимать её на новый уровень. На этой сцене скоро пройдёт театральный фестиваль международного уровня, планируем проводить как можно больше творческих вечеров».
В новый современный театр будут привлекать талантливых актёров. По словам директора Биржана Жалгасбаева, в ближайшее время коллектив пополнится талантами из столицы.
БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ, директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:
— «Мы ведем переговоры с руководством Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова. 23 выпускника 4-го курса, которые закончат в следующем году, приедут сюда работать. Они здесь будут ставить дипломные спектакли. Получив дипломы на руки, вполне возможно, что они останутся здесь».
После торжественной части на новой сцене представили спектакль. Вниманию зрителей подготовили историческую драму «Шокан» по мотивам повести Сабита Муканова «Аккан жулдыз».
Алишер Ашимов