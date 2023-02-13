Донатсы, фанеру и прицепную с/х технику планируют производить в Петропавловске

Донатсы будут производить в Петропавловске. Это американские пончики, покрытые шоколадом или глазурью. Планируют выпускать около 15 тысяч тонн продукции в год. Завод планируют разместить на территории СЭЗ «Qyzyljar», а именно в 3 субзоне. Её площадь 160 га.

АМИНА АЙСИНА, главный менеджер специальной экономической зоны «Qyzyljar»:

— Это самая большая территория, на которой мы планируем реализовать такие проекты, как производство прицепной с/х техники производственной мощностью 150 единиц техники в год. А так производство легких стальных тонкостенных конструкций производственной мощностью 4 тысячи тонн в год.

Эти легкие стальные конструкции позволяют экономить время и деньги при строительстве зданий. Инвестор из Липецка вложит 1,3 млрд тенге. На заводе появится 30 новых рабочих мест. Ещё один российский инвестор откроет здесь производство железобетонных труб методом вибропрессования. Общая стоимость проекта составит почти 3 млрд тенге. В год планируют выпускать до 30 тысяч тонн готовых изделий.

АМИНА АЙСИНА, главный менеджер специальной экономической зоны «Qyzyljar»:

— Участник СЭЗ пользуется такими преференциями как освобождение от корпоративного подоходного налога, НДС на импорт, земельного налога, таможенных пошлин и налога на имущество.

Такие условия привлекли казахстанского инвестора, который планирует построить в Петропавловске маслоэкстракционный завод мощностью 1 200 тонн продукции в сутки. Кроме того приступили в строительству завода по производству фанеры и древесно-стружечных плит. Там появится около 500 новых рабочих мест. Открыть завод планируют в декабрь текущего года. А что касается многопрофильной больницы, которую начали строить турецкие инвесторы, работы там возобновят, как только подпишут договор о ГЧП. Пока что стройку приостановили. СЭЗ существует с 2019 года. За это время здесь реализовали 2 крупнейших проекта.

АМИНА АЙСИНА, главный менеджер специальной экономической зоны «Qyzyljar»:

— Это ТОО «Петропавловский электротехнический завод» по выпуску силовых трансформаторов с созданием 310 рабочих мест, производственной мощностью 13 тысяч штук в год. По итогам 2022 года произведено 1318 трансформаторов. 95% экспорта в РФ. Второй проект — сборка сельскохозяйственной техники «CLAAS» с созданием 100 рабочих мест, производственной мощностью 300 единиц техники в год.

В 2021 году там собрали 92 комбайна. В прошлом году 332 единицы техники. Среди них тракторы, комбайны, жатки и посевные комплексы. Эта техника уже успела поработать в поле и отлично себя зарекомендовать. В текущем году в Петропавловске выпустят 478 единиц техники.

Айгерим Хамзина

