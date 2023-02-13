Какие новые предприятия появятся в СКО в 2023-м году?

В областном акимате состоялась ежегодная коллегия управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки дня, участники ознакомились с товарами, представленными на выставке. От продуктов питания, одежды, средств гигиены до программного обеспечения и компьютерной техники. Всё это производят в нашей области. Но больше всего внимания привлек к себе мотоцикл «Урал». Такие с июля прошлого года собирают в Петропавловске.

ГЕОРГИЙ КУРМАЧЕВ, директор ТОО«IMZ Kazakhstan»:

— Мы собрали порядка 600 мотоциклов здесь именно на территории РК, в Петропавловске. И они 100% ушли на экспорт. На этот год мы планируем порядка 900 единиц собрать. Приходилось искать, обучать и.т.д. Основные все сборщики местные, то есть мы здесь всех людей нанимали. Мы скорее всего еще планируем привлекать, если спрос увеличится. Я думаю, что в 2023 году выйдем за 35 человек, скорее всего.

При выполнении заказа по сборке 900 мотоциклов компания заработает 15 млрд долларов. Уже на совещании руководитель профильного управления Дархан Амрин рассказал, что по темпам роста промышленности в 2022-м году северный регион занял 7-е место в стране. За прошедшие 12 месяцев местные предприятия заключили договоры с крупными отечественными компаниями на 81 млрд тенге. В 2022-м область привлекла в основной капитал 367 млрд тенге инвестиций. О проектах, на которые регион делает ставку в новом году, Дархан Амрин тоже рассказал. Среди них есть как новые, так и переходящие.



ДАРХАН АМРИН, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Российская компания ООО «ДуПраГласс» приобрела простаивающее здание бывшего машиностроительного завода в г.Мамлютке в ноябре-декабре 2022-го с целью организации производства стеклоизделий строительного назначения. Сумма инвестиций — 4 млрд тенге. Работы по восстановлению здания начнутся в ближайшее время. В Мамлютском районе ТОО «Сапа Инвест Плюс» ведется реализация проекта по производству ДСП. Завершено возведение первого ангара, оборудование на месте. Сумма инвестиций — 1,5 млрд тенге. Петропавловский водочный завод в прошлом году приступил к строительству нового завода по производству крепких напитков. Сумма инвестиций составит 11,3 млрд тенге.

Завод заработает к концу 2023-го года. 70% готовой продукции пойдет на экспорт. Список стран — партнёров сейчас прорабатывается. Заместитель акима области Сатжан Аблалиев напомнил о том, что очень важно поддерживать высокий уровень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых именно у отечественных компаний.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Ежемесячно, когда мы сдаем отчеты по отечественному содержанию, у нас постоянно проблемы. Где-то что-то ищем, доставляем. В ПСД, договорах есть обязанности, заказчики, администраторы должны контролировать, добиваться, тогда и устойчивость проектов у нас улучшится.

Об использовании цифровых технологий на коллегии тоже говорили. Они не первый год применяются в самых разных сферах, включая сельское хозяйство.

АЗАМАТ БАЙТЕМИРОВ, руководитель управления цифровых технологий СКО:

— Цифровизация применяется в 179 аграрных предприятиях, а также в 49 животноводческих хозяйствах. В растениеводстве используется GPS-навигация, элементы точного земледелия, автоматизированная система по контролю энергоресурсов. В животноводстве используется контроль за стадом, позволяющий вести индивидуальный контроль продуктивности, учет зоотехнических событий и селекционно-племенную работу.

Азамат Байтемиров подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится.

Дарья Пышмынцева

