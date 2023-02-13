Аким области А. Сапаров навестил пострадавших детей в больнице

Глава региона Айдарбек Сапаров посетил детскую областную больницу, встретился с пострадавшими детьми. Они находятся в реанимации, но, по словам специалистов, состояние стабильное. Одному из них оказана амбулаторная помощь, его отпустили домой. Двое других находятся в реанимации. Айдарбек Сапаров лично проконтролировал, какую помощь получили дети и пожелал им скорейшего выздоровления. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В операционной проведена хирургическая обработка ран, на данный момент состояние стабилизировалось. Они в реанимационном отделении, оба ребенка находятся в сознании. Состояние стабильное.



Анна Потеряева