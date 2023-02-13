В СШ №4 девятиклассник напал с топором на детей

Вопиющий случай произошёл ранним утром в средней школе №4 г. Петропавловска. Девятиклассник пронёс в учебное заведение топор и нож. До начала уроков переоделся в туалете, надел самодельную маску, вышел в коридор и начал размахивать холодным оружием, напал на троих школьников. Это дело расследует специальная коммиссия.

АРМАН НУРТАЗИН, прокурор г. Петропавловска:

— На данный момент несовершеннолетний задержан. С ним работают органы полиции. Установлено, что он состоял на психологическом учёте. Все остальные обстоятельства будут проверены в рамках досудебного расследования.

ЧП расследуют по статье 99 части 2 УК РК «Покушение на убийство». Задержанному грозит лишение свободы до 10 лет. Известно, что школьник страдает депрессией и проходит лечение.

АЛМАГУЛЬ КАСЫМОВА, заместитель директора СШ №4 г. Петропавловска:

— Обучается в нашей школе давно. Соответственно, в этом году с 1 сентября на занятия не вышел. По состоянию здоровья на занятия вышел 28 ноября. Сегодня при приёме детей он зашёл в школу спокойно. Всё было нормально. Когда я поднялась на этаж, он молча стоял возле стены. Он вёл себя спокойно, без лишних эмоций. Учился в меру своих сил. По инклюзивной программе он не обучается, он учится по обычной общеобразовательной программе.

Пострадавших троих детей госпитализировали в многопрофильную детскую областную больницу. По информации управления здравоохранения, один находится на амбулаторном лечении, двоим потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас их состояние стабильное, пациенты находятся в реанимации.

Алишер Ашимов