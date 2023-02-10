Аким СКО А. Сапаров побывал на приёме у Президента РК

Глава государства Касым -Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. Айдарбек Сапаров проинформировал Президента о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Доложил Президенту о социально-экономическом развитии СКО, а также о планах на 2023 год. В целом экономика региона стабильно развивается. 2022 год мы завершили успешно. По всем показателям есть рост, особенно в отрасли сельского хозяйства, так как мы являемся зерносеющим регионом. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1 трлн.117 млрд тенге с ростом 112 %. Что касается сфер образования и здравоохранения, большая работа проводится. В рамках нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения» мы планируем построить новые школы и мед.учреждения. Для этого сегодня мы проводим подготовительную работу. Уже в этом году начнем строительство школ. Также большую работу проводим по ремонту дорог и системы водоснабжения. В целом по итогу встречи глава государства дал ряд поручений.

Анна Потеряева