19 место по промышленности и строительству: аким СКО подвёл итоги 2022 года

Итоги прошлого года и планы на текущий обсудили в областном акимате. В 2022-ом в СК сдали почти 300 тысяч кв. м. Это только 66% от запланированного. А вот в промышленности небольшой рост. Предприятия региона выпустили продукции на 490 млрд тенге.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— Обеспечен рост в таких отраслях, как производство автомобилей, прицепов и полуприцепов почти в 9 раз, производство текстильных изделий в 3 раза, производство напитков в 2,5 раза, легкая промышленность в 2,2 раза, производство продуктов питания на 7,0%.

Глава региона подверг критике доклад главного экономиста СКО. Куанышбек Калижанов традиционно привёл сухую статистику без прогноза, анализа и предложений.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Ваш доклад не содержит полного анализа работы управлений и районов по отдельным отраслям. Нет данных по развитию МСБ, по развитию человеческого капитала. Почему нет?

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— Мы сейчас готовим данную информацию. Окончательные статистические данные ещё не сформированы по году.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю дать детальный анализ развития экономики области с указанием причин низкой показательности, дать конкретные предложения по росту экономики в разрезе отраслей.

К тому же текст выступления не показывал реальную ситуацию с экономикой региона.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Промышленность — 19 место, обрабатывающая промышленность — 15 место, инвестиции в основной капитал — 18 место. Строительство — 19 место. Почему Вы в докладе не отражаете, почему мы не достигаем результатов, почему показатели снижены, мы не осваиваем деньги.

Доклад главного экономиста области должен отражать информацию о том, как поднимать экономику региона и как увеличивать собственные доходы.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Объехав все районы, поручение давал планы развития каждого района составить. До сих пор не доложили. Всё охватили мы?

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— Да, но у нас два района находятся на согласовании. По остальным районам мы уже собрали.

А в сельском хозяйстве урожай могли собрать и больше. Если бы аграрии использовали минеральные удобрения. В Акжарском районе, например, из 280 фермеров только 20 вносили удобрения.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если вносить минеральные удобрения, прибавка 5-7 ц/га. Почему этим вопросом не занимаетесь, почему только 20 хозяйств? Удобрения есть, субсидируется 50% государством.

Районы, где вносили мало удобрений и получили слабый урожай, должны сделать работу над ошибками. Также Айдарбек Сапаров поручил обеспечить сельчан круглогодичной занятостью. Для этого нужно развивать животноводство.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю акимам районов обеспечить своевременное проведение агротехнических мероприятий: снегозадержание, закрытие влаги, внесение минеральных удобрений. Надо посмотреть структуру посевных площадей. Если у нас дефицит по продукция СЗПП, надо гречку увеличить и картофель, чтобы удержать цену.

Есть вопросы и по Петропавловску. Бройлерная птицефабрика в Петропавловске в прошлом году не работала. В текущем же планирует закупить 90 тысяч цыплят, но этого крайне мало. ТОО «Молпродукт» тоже почти год простаивает. Сейчас ищут инвестора, который сможет реанимировать предприятие.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы когда уже предприятие закрывается, после этого только приглашаете. Когда им тяжёло, надо было тогда заниматься. Может можно было поддержать, решить вопросы.

Проблемы и в отрасли недропользования. Огромные запасы полезных ископаемых в регионе не добывают.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас потенциал огромный, резервы есть. Почему вы не говорите про недропользование? 1 место в мире Айыртауский район по месторождению занимает. 10 лет ничего не делается. Что делается по Баян и Аксоран?

Это крупнейший кладезь вольфрама. Проблемы есть и по месторождению олова Сырымбет. Банк развития Казахстана уже второй год не выделяет деньги. В феврале должны дать ответ, докладывает руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Аким области отметил недостаточную работу данного управления.