Посол Литовской Республики в РК встретился с предпринимателями СКО

Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Казахстане Гинтаутас Васюлис встретился с деловым сообществом северного региона. На площадке Палаты предпринимателей стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами.

ГИНТАУТАС ВАСЮЛИС, Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в РК:

— Традиционные сильные стороны Литовской экономики всегда воспринималось сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, деревообработка, мебельное производство. Но наряду с ними у нас очень сильно развились секторы современной экономики.

Посол Литовской Республики в Казахстане отметил, что страна, которую он представляет, в мировом рейтинге занимает первое место по наличию навыков населения в цифровых технологиях, 11-е место по легкости ведения бизнеса, 18-е по индексу экономической свободы. В Литве не первый год вкладываются в стартапы. В прошлом году дружественная Республика инвестировала в их поддержку 241 млн евро. Литву и Казахстан объединяет интерес к развитию сферы сельского хозяйства, подчеркнул Гинтаутас Васюлис.

ГИНТАУТАС ВАСЮЛИС , Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в РК:

В Казахстане балл урожайности земли в два раза выше, чем в Литве. Но в Литве сама урожайность в 2 раза выше, чем в Казахстане. Только за счет обмена опыта в технологиях, делая некоторые корректировки на климатические условия, но все-таки за счет технологий мы можем в разы поднимать здесь в РК производительность. И это является тем направлением, в котором мы больше всего хотели бы сотрудничать.

Кроме того, Литва сейчас находится в поиске альтернативных источников сырьевых поставок. С некоторыми прежними партнерами из-за непростой геополитической ситуации пришлось разорвать связи, объяснил Гинтаутас Васюлис. Литва ищет поставщиков минеральных удобрений и строительного металла. Председатель регионального совета областной Палаты предпринимателей Олег Иванов рассказал, что для поиска приоритетных ниш для бизнеса перед встречей с послом был проведен анализ импорта в северный регион.

ОЛЕГ ИВАНОВ, председатель регионального совета Палаты предпринимателей СКО:

— Анализ показал, что доля импорта в СКО от общего республиканского составляет 0,5%. Но, если мы обратимся к структуре импорта, то в первую очередь это будут машины, механизмы, агрегаты, станки и прочее оборудование с/х назначения. 2:34 Топ стран-импортеров в СК возглавляет Китай-26%, Германия-25,5%, страны СНГ-9,7%, Турция-6,7% и США-6,5%. Конечно же у местных предпринимателей есть потенциал для сотрудничества и в области возобновляемых источников энергии и в области IT-технологий, но и, конечно же, в решении логистических задач, как по организации импорта, так и по организации экспорта.

Гинтаутас Васюлис отметил, что почетным консулом Литовской Республики в северном регионе станет председатель Совета деловых женщин при областной Палате предпринимателей Асель Ержанова.

Дарья Пышмынцева

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