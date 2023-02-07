Посол Литовской Республики в РК посетил заводы Петропавловска

Полномочный посол Литовской Республики в РК Гинтаутас Васюлис посетил Северо-Казахстанскую область. Рабочий визит начался с посещения Петропавловского электротехнического завода. Здесь выпускают 13 тысяч трансформаторов в год, налажен экспорт с Российской Федерацией. Делегация поинтересовалась у руководства дальнейшими планами касательно экспорта.

— Планы на расширение экспорта есть?

— В планах у нас в этом году съездить в Монголию, посмотреть, может быть какие-то объемы удастся вытащить.

Продукция Петропавловского электротехнического завода у гостей вызвала интерес. Без внимания не оставили и Северный фанерный комбинат. Его продукция известна не только на отечественном рынке, но и зарубежном. Экспорт идёт в страны Европы. В год здесь выпускают порядка 30 тысяч кубометров фанеры. Кроме того, в следующем году планируют сдать в эксплуатацию завод по производству ДСП. Экспортировать продукцию будут в страны ЕАЭС.

АЙВАЗ БАКИРОВ, заместитель директора ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Здесь будет 50 тысяч кубов уже готовой продукции выпускать и всё с отходов региона. Они будут собираться и изготавливаться ДСП.

Сейчас здесь создают холдинг, который будет изготавливать разные древесные плиты. В будущем планируют производить и собственную мебель. Делегация отметила большие перспективы производства.

ГИТАУТАС ЮНДЗИЛА, атташе по транспорту и коммерции посольства Литовской Республики в РК, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан:

— Смысл есть в том, чтобы обдумать и найти точки соприкосновения. Отрадно то, что уже работаем с этой фабрикой. Наша страна уже импортирует часть производства этой фабрики. Это хорошо, надеемся, что будем укреплять.

Далее представители посольства посетили завод металлопластиковых изделий ТОО «Радуга». Ассортимент в товариществе большой — от продуктов питания, всевозможной бумажной продукции до пакетов для мусора и изделий из пластмассы.

ЕВГЕНИЙ ЛИ, директор завода металлопластиковых изделий ТОО «Радуга»:

— В эксклюзив мы не идем, нам это не надо. Мы нацелены на дешёвый хороший товар. Мы сами собираем плёнку, сортируем, берем плёнку, гранулируем, из плёнки делаем изделие и мы же его доставляем до магазинов.

В прошлом году запустила своё производство фабрика бумажных изделий. Здесь выпускают порядка 20 наименований продукции. Работают на вторичном сырье. Здесь установлены специальные очистные сооружения, чтобы использовать воду повторно. Производство безотходное и экологически чистое.

— Следующий этап у нас будет — производство картона. Это востребованный на сегодняшнем рынке материал.

— Рынок сбыта 40% — это экспорт Россия в основном?

-В основном, да. Потому что мы находимся в приграничной области. 0.31 Сырьём будет являться как макулатура, так и целлюлозосодержащее.

Посетила делегация и ТОО «Масло-Дел Петропавловск». Производительность — 18 тонн кисломолочной продукции. Работают две линии. Производят такие бренды, как «Милка», «Деревенское», «Родное» и «Петропавловское» молоко. Пока поставляют продукцию только на отечественном рынке, но в планах расширить географию своих потребителей.

ЕВГЕНИЙ ШЕЛЕГ, технолог производства ТОО «Масло-Дел Петропавловск»:

— Мощность линий в сутки составляет максимум 500 тонн. 0.32 По кефирному продукту в сутки 60 тонн максимальной производительности. Но мы запустим третью очередь. Там максимальная будет производительность по кефиру 250 тонн в сутки. Сейчас идет отработка линий, планируем запуск в конце февраля, начале марта.

Такие встречи на местах очень важны, говорит посол Литовской Республики. В регионы страны они выезжают 3-4 раза в год, чтобы найти больше точек соприкосновения для сотрудничества литовского и казахстанского бизнесов.

ГИНТАУТАС ВАСЮЛИС , Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в РК:

— На объемы бизнеса мы не можем жаловаться. Уже несколько лет наш торговый оборот с РК превышает полтора миллиарда евро и мы считаем, что это солидный базис. Но мы знаем и о возможностях расширения, чему и пытаемся поспособствовать. 1.46 наша работа — передать впечатления бизнес- орагнизациям и попытаться вернуться в регион в компании бизнесменов.0.32 Впечатления о том, что мы сегодня увидели, достаточно хорошие, это на высоком и современном уровне.

После Петропавловска представители посольства планируют посетить Костанайскую область и Актобе.

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