Перспективы сотрудничества СКО и Литовской Республики

Северо-Казахстанская область намерена усилить сотрудничество с Литовской Республикой. В прошлом году товарооборот между регионом и Литвой составил 2,2 млн долларов. Показатель хороший, но, его можно и нужно улучшить, считают стороны.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам нужно двигаться дальше. Как минимум довести до 10 млн долларов наш товарооборот. Планы большие, потенциал огромный. Если с вашей стороны желающие есть инвестировать в нашу область, мы готовы создать все необходимые условия.

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Казахстане в ходе своего выступления отметил, что СКО в 1,5 раза больше его страны. Потенциал для сотрудничества огромный, причем в самых разных сферах, отметил Гинтаутас Васюлис. Посол рассказал о том, в каких направлениях развивается Литва, заслушал доклад о деятельности северного региона.

ГИНТАУТАС ВАСЮЛИС, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в РК:

— Вся экономическая жизнь, которая является очень важной составляющей нашего сотрудничества, она все-таки кипит не в центре, а в регионах. Мы стремимся к созданию в каждой области Казахстана почетного консульства. Очень надеемся летом этого года вернуться на торжественное открытие консульства. Считаем, что этот инструмент будет очень полезен для расширения культурных и деловых связей.

Озвучили на встрече и перспективы сотрудничества в сфере туризма, образования, промышленности и сельского хозяйства. Айдарбек Сапаров пригласил литовских инвесторов в регион для совместной взаимовыгодной деятельности. В свою очередь, посол пригласил делегацию из СКО посетить их страну летом этого года для обсуждения планов.

Алишер Ашимов

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