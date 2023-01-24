3 несчастных случая произошло на ж/д путях в 2022 году

От кражи до перевоза наркотиков. 25 преступлений и 18 проступков выявили в линейном отделе полиции в прошлом году.

САКЕН РАХИМОВ, начальник линейного отдела полиции на станции Петропавловск:

— По линии следствия дознания принято к производству 104 уголовных дела. Из них окончено 62, 23 дела направлены в суд, остальные дела закрыты в связи с отсутствием состава преступления.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 10 фактов перевоза наркотиков. Из оборота изъяли 71 грамм синтетического вещества. Также выявили 16 фактов кражи.

САКЕН РАХИМОВ, начальник линейного отдела полиции на станции Петропавловск:

— На станции «Каракуга» в районе М. Жумабаева задержаны сокамерники, совершавшие кражи в течение 3-4 лет. Они занимались кражей грузов в грузовых поездах. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде. К административной ответственности привлечено 1604 человека, на них составлены протоколы. На 149 лиц наложен штраф в размере 1 млн 685 тыс тенге.

Экстренно тормозили поезда в прошлом году 11 раз из-за людей и животных, находящихся на путях. Но, не всегда удавалось вовремя затормозить. Зафиксировано в том году 3 несчастных случая, в одном из которых погиб несовершеннолетний. Ребенок остался без присмотра родителей и попал под товарный поезд. Во втором случае погиб сотрудник пограничной службы, а также женщина, переходившая ж/д пути в неположенном месте.