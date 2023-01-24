«Опыт СКО по финансированию инвестпроектов в АПК будет тиражирован по стране», — глава МСХ

23 млн га засеют в Казахстане в текущем году. Расширение коснется зерновых и зернобобовых культур, сахарной свёклы, овощей, передаёт пресс-служба минсельхоза. В животноводстве одной из ключевых задач станет обеспечение животных кормами. В 2023 году по республике планируется ввести 7 мясоперерабатывающих предприятий мощностью 50 тысяч тонн в год. Запланирована модернизация 5 молочных заводов. Еще 5 проектов заработают в сфере переработки растениеводческой продукции. Опыт СКО по финансированию инвестпроектов в АПК через социально-предпринимательские корпорации будет тиражирован по всей стране, сообщил глава минсельхоза.



ЕРБОЛ КАРАШУКЕЕВ, министр сельского хозяйства РК:

— Предварительная сумма финансирования составит порядка 400 млрд тенге, которые будут направлены на реализацию инвестпроектов по производству мяса птицы, молока, а также на реализацию проектов по орошению для производства овощей и инфраструктуры по их хранению. Это даст положительный эффект в стабилизации цен на продовольствие и позволит повысить доходы сельчан за счет создания новых рабочих мест.