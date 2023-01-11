Дефицит угля на ТЭЦ-2 и некачественную уборку снега обсудили в акимате СКО 

Дефицит угля на Петропавловской ТЭЦ-2 был в конце прошлого года. Запасов хватало только на 6 суток. Местные власти договорились с КТЖ и профильным министерством, число маршрутов увеличили. Сейчас в закромах ТЭЦ-2 103 тысячи тонн угля, это запас на 17 суток. А минимальная норма — 20 дней.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Погодные условия неблагоприятные, сильные условия. Сейчас идёт 7 тысяч тонн угля потребление. Если такие морозы будут продолжаться, то при существующих поставках угля и 8 кольцевых маршрутах мы догоним нормативный запас в начале февраля.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— А вдруг сильные морозы 10-15 дней подряд. Расходы угля увеличатся, мы снова до 6-дневного запаса упадём. Проблемы вдруг будут с погрузкой из разреза, с вагонами. Поэтому мы должны быть подготовлены. В целом

00.40 проблем нет. Мы хорошо подготовились, отопительный сезон мы проведём нормально.

Что касается ремонта на ТЭЦ-2, основные работы завершили, но возникли трудности с одним из котлов. Срок его сдачи переносили трижды, теперь обещают закончить в начале марта. А в районах котельные, их около 500, работают в штатном режиме. Но жители Кызылжарского и Айыртауского районов жалуются на холод в домах. А в Мамлютке жильцов и вовсе не подключили к новой котельной.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— 18 ноября состоялись итоги конкурса по передаче в доверительное управление, но в связи с проблемами на портале не имеется возможность подписания договора. Сейчас подключен лишь 30-квартирный жилой дом.

Из-за этих проволочек 10 многоэтажек ещё год будут греться печкой и дровами. Их подключат только в следующем отопительном сезоне, докладывает глава мамлютчан. А январь и февраль обещают быть холодными, но с резкими перепадами в тепло. По прогнозу также порывистый ветер, метель и снегопады. Здесь актуальным становится вопрос содержания дорог. Когда выпадает снег, для многих сельчан выехать из деревни становится проблемой. В плену оказываются и те, кому нужна срочная госпитализация, отмечает аким области. При этом 6 районов до сих пор не заключили договоры с подрядчиками.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Кто сегодня тогда чистит? Конкурсы не проведены, пролонгации не было со стороны поставщиков услуг. Почему все эти вопросы осенью не были решены? Вы же акимы районов. Где ваши заместители, где ЖКХ?

Не лучше обстановка и на республиканских трассах. Там снег убирают 54 единицы техники. Но их работа оставляет желать лучшего. Чтобы это понять, достаточно выехать за границу СКО, говорит аким области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Асфальт чёрный. От обочины до обочины чистят. Три трактора ходят с метёлками, дорога блестит. Почему у нас не так? Потому что вы вовремя не выезжаете на очистку дорог. Поэтому сегодня и аварий столько.

Следить за очисткой дорог нужно не из кабинетов, надо выезжать на трассы. Такое поручение чиновникам дал аким области. А главы районов должны незамедлительно сообщать, если какая-либо деревня осталась «отрезана» после снегопада. Нарекания вызвало и зимнее содержание дорог в Петропавловске.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 5 января сам лично до 4 ночи пешком ходил, на машине инспектировал работу подрядных организаций по очистке снега. Работа не организована. Никто не контролирует количество техники, простои. Кучку сделали, погрузчики стоят по полчаса. И это на центральных улицах. Что делается на окраине? Миллиарды выделяются.

На следующий день в Петропавловске работало уже 154 единицы техники. А городской акимат теперь закрепил ночное дежурство, чтобы следить за качеством уборки дорог и не допускать простоев.