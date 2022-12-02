Аким СКО ознакомился с текущей работой на Петропавловской ТЭЦ-2

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть поручении главы государства, поэтому я сегодняшний свой объезд по городу начал с вашего объекта, чтобы своими глазами увидеть, убедиться, как идет работа. Я думаю, что вы летом перед отопительным сезоном, наверное, всю работу подготовительную провели, согласно плану, графику. Поэтому надеюсь, что мы будем работать без сбоев.

А если сбои возникнут, то реагировать на них нужно оперативно, отметил глава региона. В выходные и праздничные дни на объекте должны быть организованы дежурства. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что главная задача ТЭЦ — бесперебойно обеспечивать потребителей теплом и электроэнергией. Кроме того, важно постоянно контролировать имеющийся на ТЭЦ запас угля.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо сделать запас на 20-25 дней.

Этот вопрос в областном акимате тоже будут держать на постоянном контроле. Во время летней ремонтной кампании на Петропавловской ТЭЦ-2 демонтировали рухнувшую трубу, построили газоходы для 4 котлоагрегатов ко второй. Кроме того, на станции провели ремонт основного оборудования.